السبت 23 مارس 2024
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توك شو

دلالات زيارة جوتيريش لمصر في ظل استمرار التصعيد بغزة

جوتيريش
جوتيريش

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحمل دلائل شديدة الأهمية ورسائل واضحة، فهي تعبر عن حالة الاستياء التي يعاني منها في ظل عجز الأمم المتحدة وجهازها الرئيسي عدم قدرته على الوصول لقرار ملزم لإسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف فرحات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن والأمم المتحدة أصبحا يعانيان بشكل كبير من حالة الاستقطاب القائمة على قمة النظام الدولي، وهذا ما كان واضحًا من خلال عمليات التصويت التي جرت على مشروعات القرارات المختلفة.

مشروع القرار الأمريكي يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات، أن مشروع القرار الأمريكي كان يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن تم مواجهته بنقد واعتراض من جانب دول أخرى منها روسيا والصين، وهذه رسالة واضحة من الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة العجز التي باتت تواجهها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات، إلى أن الأمين العام يعترف ويقدر بالدور الذي يمثله معبر رفح، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل قطاع غزة، وهذا تعبير عن أن معبر رفح مازال المعبر والمنفذ الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

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