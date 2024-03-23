جوتيريش يصل معبر رفح ويتفقد المساعدات فى انتظار دخولها إلى غزة

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قبل قليل، إلى معبر رفح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وتفقّد "جوتيريش" المساعدات المصطفة بمعبر رفح انتظارًا لدخولها إلى قطاع غزة، كما تفقد خدمات الإسعاف المصري بالمعبر.

إشادة أممية بجهود مصر

وكان "جوتيريش" قد وصل إلى مطار العريش في زيارة لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بجهود مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مصر الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.