الأردن: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح الفلسطينية تحد للعالم

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح الفلسطينية يُعد تحديًا للعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في نبأٍ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الصفدي أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعًا، بسبب الحصار الإسرائيلي.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "ينبغي على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني قرار وقف إطلاق النار بغزة ولو لمجرد القول (لا للقتل الجماعي)".