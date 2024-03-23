جوتيريش: نُقدِّر دور مصر فى دعم الشعب الفلسطينى

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمّنًا جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني.

وقال "جوتيريش"، في كلمته خلال مؤتمرٍ صحفيِّ اليوم السبت: "أقول مجددًا: على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني والقيم الرمضانية، وهو أيضًا وقت لإطلاق سراح كل الأسرى، وأحثّ كل عضو بالأمم المتحدة لدعم عملنا، ونتطلع لاستمرار العمل مع مصر لاستمرار دخول المساعدات".

وأضاف: "إننا نُقدِّر دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني، وأود من الشعب الفلسطيني أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم، كلنا نشاهد المعاناة، ورأينا ما يكفي من معاناتهم، ويجب الحفاظ على كرامتهم الإنسانية من المجتمع الدولي، هذا أملنا الوحيد".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، ويجب ألا نفقد الأمل ولا نستسلم، وأن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشعب الفلسطيني.