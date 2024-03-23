حركة فتح: معبر رفح مفتوح من الجانب المصرى.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات

قال ياسر أبوسيدو، قيادي بحركة فتح، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تفضح الأقاويل الصهيونية والأمريكية بأن مصر تغلق معبر رفح، وهذا يؤكد أن المعبر مفتوح لكل من يريد أن يقدم مساعدة للضحايا في قطاع غزة.

وأضاف فرحات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من يقف في وجه هذه المساعدات هي القوة الصهيونية الغاشمة التي تقصف المساعدات منذ دخولها إلى معبر رفح وصولًا إلى مراكز التوزيع.

جميع المستشفيات بغزة تم مهاجمتها بالطائرات الحربية

وأوضح القيادي بحركة فتح، أن دبابات الاحتلال تقوم بقتل المدنيين الذين يذهبون للحصول على المساعدات بمنطقة محور السويس، والبعض يقول في أمريكا إنه لا يوجد دلائل عن وجود رغبة إسرائيلية بإبادة الشعب الفلسطيني، متسائلًا: "ماذا يريدون أكثر من قتل ما لا يقل 100 شخص يوميًا، وقتل النساء والأطفال بالمستشفيات".

ونوه القيادي بحركة فتح، بأن جميع المستشفيات بقطاع غزة تم مهاجمتها بالطائرات الحربية الإسرائيلية، والقذائف الغاشمة، لافتًا إلى أن المواقف الأممية تأتي عقب جهود حثيثة للدبلوماسية المصرية.