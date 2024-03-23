جوتيريش يعقد اجتماعًا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة العاملة فى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عقد اجتماعًا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة.

جوتيريش وصل صباح اليوم إلى مطار العريش الدولى

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل، صباح اليوم، إلى مطار العريش الدولي، بحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلّفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.