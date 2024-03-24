الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة من من انخفاض درجات الحرارة مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع.