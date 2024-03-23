طقس الأحد.. تعرف على نصائح الأرصاد لحالة الجو وأماكن سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد إذ يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الجو، حيث قالت هيئة الأرصاد إن الطقس غدا الأحد، ومن خلال متابعة صور القمر الصناعي، تظهر تراكم السحب الرعدية الممطرة وتقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يكون الطقس غدا الأحد ممطر، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.