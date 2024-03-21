معلومات الوزراء: إنتاج حملة نشرة الأطفال الجوية بالتعاون مع هيئة الأرصاد

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه يتم بمصر إنتاج حملة نشرة الأطفال الجوية، بالتعاون مع مركز المعلومات وهيئة الأرصاد الجوية؛ للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ للأجيال القادمة.

وأوضح المركز- في بيان له اليوم الخميس- أن متابعي التليفزيون العالمي الذين يتابعون توقعات الطقس المحلية ينتظرون اليوم مفاجأة، خاصة لعام 2050. وأشار إلى انضمام هؤلاء الأطفال إلى خبراء الأرصاد الجوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حملته الجديدة "نشرة الأطفال الجوية"، التي تم إنشاؤها بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وقناة الطقس، وبدعم من مشاهير عالميين وسفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفت إلى أن الحملة تعد جزءًا من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الوعي بآثار تغير المناخ، وحشد الناس في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات مناخية هادفة للأجيال القادمة.



وأوضح المركز أن حملة نشرة الأطفال الجوية تعتمد على العمل المكثف الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تغير المناخ والعمل المناخي، ويعد مركز المناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تم إنشاؤه حديثًا، أكبر داعم لمنظومة الأمم المتحدة بشأن العمل المناخي بمشاركة ما يقرب من 150 دولة.

وأشار المركز إلى أنه تم تصوير فيلم بمشاركة الأطفال باستديو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، من خلال فريق فني متخصص في التصوير والإنتاج، وذلك إيمانا بالدور المهم للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية في التأثيرات على قرارات الأفراد نحو الحفاظ على البيئة وحمايتها.



وتعد حملة نشرة الأطفال الجوية Weather Kids جزءًا من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإلهام الحوارات المجتمعية البنّاءة، وحشد العمل بشأن تغير المناخ على الطريق إلى مفاوضات المناخ COP 30 التي ستعقد في البرازيل عام 2025.

يذكر أن توقعات "نشرة الأطفال الجوية" قد تم استخلاصها من محاكاة تقارير الطقس التي يشاهدها متابعو التليفزيون كل يوم، باستخدام بيانات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومنصة بيانات آفاق المناخ التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وسيتم بث برنامج نشرة الأطفال الجوية Weather Kids على القنوات الإخبارية في أكثر من 80 دولة حول العالم.