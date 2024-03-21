الخميس 21 مارس 2024
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مصر

معمل المناخ الزراعي يدرب طلاب الجامعات على صيانة لمحطات الأرصاد الجوية الزراعية

الدكتور محمد عبدربه
الدكتور محمد عبدربه

قال الدكتور محمد عبدربه، مدير معمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تدريب 25 طالبا من برنامج إنتاج المحاصيل العضوية بكلية الزراعة الحيوية بجامعة هليوبوليس، للاطلاع على أحدث ما يقدمه المركز لتنمية وتطوير القطاع الزراعي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار التعاون المثمر والخدمات العلمية والتوعوية التي يقدمها المعمل المركزي للمناخ الزراعي لطلبة كليات الزراعة

تدريب طلاب الجامعات على الأرصاد الجوية

ونظم المعمل  تدريبا علميا تطبيقيا للطلاب من خلال شرح كيفية عمل صيانة لمحطات الأرصاد الجوية الزراعية، واستقبال البيانات ومعالجتها من خلال فريق عمل المحطات والارصاد.

وقدمت الدكتورة رشا المرشدي، والدكتورة رضا دهشور شرحا لكل الأمور المتعلقة بالأرصاد الجوية الزراعية، ومحطة قياس تلوث الهواء الجوي المتنقلة وكيفية عملها. 

كما قامت الدكتورة فاطمة مرسي بشرح الادارة المتكاملة للخضر تحت الصوب الزراعية، وهياكل الصوب الزراعية وأغطية الصوب المختلفة وكيفية إدارة الصوب خلال المواسم المناخية المختلفة بصورة ذكية.

 شرح نظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية

 كما قام الدكتور زكريا يحيى بشرح نظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية وفوق اسطح المباني وكيفية تطبيق تلك الأنظمة بما يحقق الاستدامة البيئية المناسبة والمحافظة على المباني وكيفية إدارة تلك النظم تحت الصوب الزراعية.

كما قام الدكتور عماد عبدالعزيز بشرح أنشطة قسم الزراعة البيولوجية فيما يتعلق بإنتاج تقاوي وثمار عيش الغراب المحاري وكيفية تدوير المخلفات العضوية بما يتناسب والمحافظة على البيئة من التلوث وتحقيق استفادة من تلك المخلفات.

الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل تدريب عدد 25 طالب إنتاج المحاصيل جامعة هليوبوليس القطاع الزراعي

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