الخارجية الفلسطينية تحذر من مجازر جماعية بمجمع ناصر ومستشفى الأمل بخان يونس

حذرت الخارجية الفلسطينية، من مجازر جماعية إضافية في مجمع ناصر ومستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ونوهت الخارجية الفلسطينية، بأن الهجوم على مستشفى ناصر الطبي استهداف صريح وعلني للطواقم الطبية والنازحين والمرضى.

قوات الاحتلال تواصل توسيع غاراتها الدموية

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال تواصل توسيع غاراتها الدموية ومجازرها الجماعية وإحراق المنازل في دير البلح والمحافظة الوسطى وخان يونس ورفح.

وتابعت: قوات الاحتلال تستهدف المدنيين في غزة وسط تعميق متعمد وممنهج للمجاعة وسوء التغذية ومنع إدخال المساعدات.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال يتعمد ضرب جميع مقومات وجود الفلسطينيين في غزة ويركز على إخراج المستشفيات عن الخدمة.