الجيش السودانى ينفذ عملية استهدفت ميليشيا الدعم السريع بمنطقة الكدرو شمال بحرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الجيش السوداني نفذ عملية نوعية استهدفت ميليشيا الدعم السريع بمنطقة الكدرو شمال بحري، وأسفرت عن سقوط قتلى وتدمير عدد كبير من الآليات.

الجيش سيواصل حصار ما وصفه بـ"العدو"

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، إن الجيش سيواصل حصار ما وصفه بـ"العدو" في بقية المناطق التي يسيطر عليها.

كما أعلن الجيش عن سيطرته على مباني الإذاعة والتليفزيون والمناطق المحيطة بها، إثر معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.