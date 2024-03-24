جوتيريش: يجب تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة ونؤكد ضرورة الإفراج عن المحتجزين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة

وأضاف جوتيريش، أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة وأي هجوم على القطاع سيزيد الأمور سوءًا للمدنيين الفلسطينيين ولشعوب المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، تفقد معبر رفح.

ووصل جوتيريش، صباح أمس إلى مطار العريش الدولي، بحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.