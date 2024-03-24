الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: يجب تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة ونؤكد ضرورة الإفراج عن المحتجزين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة

وأضاف جوتيريش، أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة وأي هجوم على القطاع سيزيد الأمور سوءًا للمدنيين الفلسطينيين ولشعوب المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، تفقد معبر رفح.

ووصل جوتيريش، صباح أمس إلى مطار العريش الدولي، بحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

غزة إطلاق النار في غزة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب جنين بالضفة

أسامة السعيد: قطاع غزة يقف على حافة المجاعة حسب التقارير الأممية

جوتيريش: نُقدِّر دور مصر فى دعم الشعب الفلسطينى

حركة فتح: معبر رفح مفتوح من الجانب المصرى.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات

جوتيريش يعقد اجتماعًا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة العاملة فى غزة

دلالات زيارة جوتيريش لمصر فى ظل استمرار التصعيد بغزة

جوتيريش يصل معبر رفح ويتفقد المساعدات فى انتظار دخولها إلى غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أبرز التحقيقات المتعلقة بهجوم موسكو

الأكثر قراءة

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.. عدد أيام اجازة العيد في مصر

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟