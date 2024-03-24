مدفعية الاحتلال تطلق قنابل دخانية فى محيط حى الرمال غرب غزة

أعلن إعلام فلسطيني عن أن مدفعية الاحتلال تطلق قنابل دخانية في محيط حي الرمال غرب مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

عدد من الإصابات جراء إطلاق آليات الاحتلال النار

وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع عدد من الإصابات جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه مدرسة غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت كل التقارير الأممية والدولية أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية غير مسبوقة، في ظل مواجهة أكثر من مليوني شخص، وهم كل سكان القطاع، وأن المجاعة أودت بحياة آلاف الأطفال والنساء.