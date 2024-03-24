إصابة 3 فلسطينيين فى عملية قنص نفذها جيش الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بإصابة 3 فلسطينيين في عملية قنص نفذها جيش الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

الاحتلال يستهدف منازل فى محيط مجمع الشفاء

واستهدف جيش الاحتلال منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.