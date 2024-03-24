الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى يدين استيلاء الاحتلال على 8 آلاف دونم من أراضى الأغوار

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني

وقال الاتحاد الأوروبي، إن المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، وندعو إسرائيل للتراجع عن قرارات توسيع الاستيطان غير القانوني.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن طويل الأمد.

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