الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة أحد النازحين فى مستشفى الأمل جراء القصف الإسرائيلى

مستشفى الأمل
مستشفى الأمل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة أحد النازحين في مستشفى الأمل جراء القصف الإسرائيلي والطائرات المُسيرة تطالب العاملين بالخروج، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إطلاق قنابل دخانية على مستشفى الأمل

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إطلاق قنابل دخانية على مستشفى الأمل لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج.

ونوه الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بوابات مستشفى الأمل بالسواتر الترابية.

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