الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير جمعية الإغاثة الطبية: مجمع الشفاء تحول لمقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير

الدكتور عائد ياغي
الدكتور عائد ياغي

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير، منوهًا بأن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.

وأضاف ياغي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرحى في القطاع ليس أمامهم سوى التوجه إلى مستشفيات صغيرة بخدمات طبية محدودة.

انهيار تام للمنظومة الصحية في شمال غزة

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إلى أن هناك انهيارًا تامًا للمنظومة الصحية في شمال غزة رغم عمل الفرق الطبية الميدانية بمراكز الرعاية الأولية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال لم تحترم أي قوانين خلال اقتحامها الأراضي الفلسطينية.

ونوه مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، بأن جميع المرضى في مجمع الشفاء تم احتجازهم في مبنى صغير، ولا يوجد أي خدمات يمكن تقديمها للمستشفى.

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