شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا فى جنوب رفح بغزة

أعلن إعلام فلسطيني عن سقوط شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا في جنوب رفح بقطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

زعماء الاتحاد الأوروبي يدينون قرارات الحكومة الإسرائيلية

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن الاستيلاء على 8 كيلومترات من أراضي الأغوار.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا خلال مشاركتهم في اجتماعات المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عنها.