الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا فى جنوب رفح بغزة

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

أعلن إعلام فلسطيني عن سقوط شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا في جنوب رفح بقطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

زعماء الاتحاد الأوروبي يدينون قرارات الحكومة الإسرائيلية

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن الاستيلاء على 8 كيلومترات من أراضي الأغوار.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا خلال مشاركتهم في اجتماعات المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عنها.

غزة الاحتلال شهيدان وعدد من المصابين قصف الاحتلال منزلا في جنوب رفح رفح جنوب رفح جنوب رفح الفلسطينية

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