القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تستهدف عددًا من المنازل فى خان يونس

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن طائرة إسرائيلية قامت بإطلاق صواريخها على منزل بحي السلام في المنطقة الشرقية بمحافظة رفح، هذا الاستهداف أدى إلى تدمير المنزل المأهول بالسكان، وتضرر المنازل المحيطة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف ما زالت تهرع من المستشفى وتذهب لمكان القصف، لانتشال المصابين والضحايا، لافتًا إلى أن بعض المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى قبل قليل من الأطفال والنساء.

طواقم الحماية المدنية ما زالت تقوم بالبحث وإمكانية انتشال الضحايا

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن طواقم الحماية المدنية ما زالت تقوم بالبحث وإمكانية انتشال الضحايا والمصابين من أسفل ركام المنزل المدمر، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلًا آخر خلال الساعات المتأخرة من الليل بمدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم أطفال وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة.

ونوه بأن محافظة خان يونس تعرضت لقصف عنيف بعدد من المناطق الشرقية، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية حزامًا ناريًا عنيفًا باتجاه حي الفخاري، بالإضافة إلى القذائف المدفعية التي لم تتوقف منذ ساعات الصباح.