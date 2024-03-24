"مكسرات لميس" يوضح رأى الإمام أحمد بن حنبل فى الإمام الشافعى

قالت الدكتورة لميس جابر، إن الإمام الشافعي كان يلقي دروسه في الحرم المكي، والتقى به أحمد بن حنبل الذي سأل عن الشافعي، فقال: "لقد من الله به علينا، وما رأينا منه إلا كل خير".

وأضافت "جابر"، خلال برنامجها "مكسرات لميس" المذاع على راديو 9090، أن ابن حنبل كان كثير التردد على مجلس الإمام الشافعي.

تأليف كتاب الرسالة الذي وضع به الأساسَ لعلم أصول الفقه

وتابعت: في عام 195 هجريًا قدم الإمام الشافعي إلى بغداد وقام بتأليف كتاب الرسالة، الذي وضع به الأساسَ لعلم أصول الفقه، وأخذ يفيض عليهم من علمه، وكان له بالعراق تلاميذ وأتباع، وعرف مذهبه واشتهر به، ثم سافر إلى مصر سنة 199هـ.