لميس جابر: العبقرية فى الإمام الشافعى كانت فى حبه للعلم

قالت الدكتورة لميس جابر، إن الإمام الشافعي وقت أن قدِم إلى بغداد كان في الـ34 من عمره، وذلك عندما نجاه الله من الرشيد تفرغ لدراسة الفقه والعلم.

وأضافت "جابر"، خلال برنامجها "مكسرات لميس" المذاع على راديو 9090، أن الإمام الشافعي استوعب فقه العراق الذي يغلب عليه العقل، وفقه الحجاز الذي يغلب عليه النقل، واستفاد من العلماء واستطاع أن يجمع بين الفقه المنقول والمعقول.

الشافعي اشتهر أمره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار

وأوضحت الدكتورة لميس جابر، أن الإمام الشافعي اشتهر أمره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار، مؤكدة أن كل ذلك بالعلم، حيث إن لديه قدرة على الدراسة والتعلم من كل الاتجاهات.

وتابعت: العبقرية في الإمام الشافعي كانت في حبه للعلم، فكان يجلّ أستاذه محمد بن الحسن ويثني عليه، وكان أستاذه يفضل مجلس الشافعي على مجلس السلطان.