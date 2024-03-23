"مكسرات لميس" توضح أسباب خلاف الإمام الشافعى مع هارون الرشيد

قالت الدكتورة لميس جابر، إن الإمام الشافعي وصل إلى اليمن، في الوقت الذي كان يحكمها حاكم ظالم يفرض على الناس الضرائب.

وأضافت "جابر"، خلال تقديمها لبرنامج "مكسرات لميس"، والمُذاع على راديو 9090، أن الإمام الشافعي حاول بشكل كبير في رد المظالم، وعلى الفور وصل ما يفعله الإمام الشافعي لوالي اليمن.

وأردفت، أن والي اليمن كتب للخليفة هارون الرشيد "مكتوبا"، يتهم فيه الإمام الشافعي بـ"التشيع"، بل ويحرض أيضًا عليه للسيطرة على الحكم.

وتابعت، أن هارون الرشيد طلب منه أن يحضر الشافعي، وأعوانه، حيث قام بجلد أعناق أعوان الإمام الشافعي، وجاء بعد ذلك دور الإمام الشافعي.

قال الشافعي: فما هي يا أمير المؤمنين؟ أنت الداعي وأنا المدعو، وأنت السائل وأنا المجيب، ليرد الرشيد: كيف علمك بكتاب الله فإنه أولى أن يُبتدأ به؟

وأكمل الإمام الشافعي، أي علم تريد يا أمير المؤمنين؛ علم تأويله، أم علم تنزيله، مكيه أم مدنيه، ليليه أم نهاريه، أم سفريه أم حضريه، أم إنسيه أم وحشيه، أم نسقه وصفته، أم تسمية سوره؟.