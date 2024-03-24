الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى مكثف بين حزب الله والاحتلال على الحدود اللبنانية

قصف مدفعي
قصف مدفعي

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الساعات الماضية شهدت تصعيدًا كبيرًا ومؤثرًا على الجبهة الجنوبية اللبنانية، حيث شن حزب الله ظهر أمس هجوما بمسيرتين على موقعين القبة الحديدية بالشمال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة منصتين بشكل كبير. 

العملية تأتى ضمن 6 عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبنانى

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العملية تأتي ضمن 6 عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، في المقابل شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على عدد من البلدات اللبنانية طوال أمس.

مدينة بلعبك تستهدف للمرة الثالثة

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن الغارة الأقوى والأعنف استهدفت منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرق لبنان، منوهًا بأن هذه المدينة تستهدف للمرة الثالثة منذ بدء التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مبنى كامل تابع لحزب الله، وإصابة ثلاثة أشخاص.

حزب الله الحدود اللبنانية الاحتلال قصف مدفعي مكثف حزب الله والاحتلال القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

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