باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو لديه حسابات شخصية يريد تحقيقها (فيديو)

قال خلدون البرغوثي، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن "نتنياهو" لديه حسابات مختلفة عن حسابات الوفد الأمني الذي يمثل الموساد والشاباك والجيش، لكن نتنياهو لديه حسابات شخصية يريد تحقيقها.

وأضاف البرغوثي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فجوة كبيرة حول قضية عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل تريد أن تحدد الكم والنوع، أي تحديد عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالعودة إلى شمال غزة.

إسرائيل لا تريد أى شخص من الرجال ممن هم فى سن القتال

وأوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن إسرائيل لا تريد أي شخص من الرجال ممن هم في سن القتال بالعودة للشمال، فقط عودة النساء والأطفال، معقبًا: "كل هؤلاء يجب أن يمروا عبر الفحص الإسرائيلي".

ولفت الباحث في الشأن الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تريد مبادلة 5 من الأسرى الفلسطينيين ذوى الأحكام المؤبدة مقابل كل مجند إسرائيلي، بينما المقاومة الفلسطينية تطالب بنحو 40 أسيرًا.