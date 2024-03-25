الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد 7 أشخاص وصحفى فى غارة إسرائيلية وسط وغرب غزة

غزة
غزة

استشهد 7 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي، اليوم الإثنين، استهدف مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن 6 مدنيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا-.

في هذه الأثناء، أدى قصف إسرائيلي استهدف حي النصر، شمال شرق رفح، إلى استشهاد مدني. وفي خان يونس، تم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى الأوروبي، جنوب المدينة، إثر قصف إسرائيلي مكثف على منطقة عبسان.

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انتشال جثامين 6 شهداء إثر قصف إسرائيلى على مدينة حمد شمال خان يونس

مقتل مراسل الوكالة الفلسطينية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أحد مراسليها قتل مع ابنه، بعد غارة جوية إسرائيلية غرب مدينة غزة، وتقدمت "وفا" بتعازيها لعائلة ساهر أكرم ريان الذي قالت إنه عمل بها لمدة 20 عامًا.

وحتى 21 مارس 2024، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 95 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام كانوا من بين أكثر من 32 ألف شخص قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

ويواجه الصحفيون في غزة مخاطر كبيرة بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية الصراع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

مقتل 21 شخصًا في هجوم على مبنى سكني 

وقال مسئولو صحة فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في وسط غزة أدت إلى مقتل 21 فلسطينيًا على الأقل من عائلتين كبيرتين.

وأدى الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، إلى مقتل 10 أفراد من عائلة سلمان و11 فردًا من عائلة بوهيسي، وفقًا لسجلات المستشفى. 

على صعيد آخر، قال مدير التخطيط في الأونروا إن "المزيد من الناس سيموتون" في شمال قطاع غزة نتيجة لمنع إسرائيل الوكالة من تقديم المساعدات هناك.

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