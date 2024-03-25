الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الصحة العالمية": نحتاج لمسارات آمنة لإيصال المساعدات لقطاع غزة (فيديو)

غزة
غزة

قال طارق ياسارسفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إن هناك مجاعة في قطاع غزة وكثيرًا من الفلسطينيين لا يحصلون على الأغذية، ونحتاج إلى مسارات آمنة لإيصال المساعدات للقطاع.

 

وتابع، في مداخلة عبر تطيبق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية من جينف، اليوم الإثنين: نحن في حاجة إلى ضمان وجود الآليات كافة ومسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لافتًا إلى أن قرار الكونجرس الأمريكي بتقييد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيعرقل إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة.

 

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الوكالة تحاول استعادة قواها من أجل استمرار عملها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 75 ألف جريح في غزة ومئات النساء الحوامل يحتاجون إلى الرعاية الطبية الكاملة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات في جنوب القطاع تحتاج إلى الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيلها.

كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ونروا وقف فوري لإطلاق النار في غزة فلسطين

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