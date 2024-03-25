جوتيريش من الأردن: "الأونروا" تلتزم بجميع قيم الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي من إحدي مدارس أونروا في الأردن، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تسهم في تخفيف المعاناة عن ملايين النازحين، متابعًا: نعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم الأونروا، والمنظمة تلتزم بجميع قيم الأمم المتحدة.

وتابع: مصمم على استمرار عمل الأونروا وتعزيز عملها، وعلينا أن نسعى للحفاظ على خدماتها.