وزير الخارجية: نهدف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

قال وزير الخارجية، سامح شكري إنه "أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمصر تبادلنا الرؤى حول وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات".

وأكد، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه "يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين".

وأشار إلى أنه: يجب إعفاء المدنيين في غزة من تداعيات الحرب الإسرائيلية، وهدفنا النهائي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.