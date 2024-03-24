الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية: نهدف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

سامح شكري أن أثناء
سامح شكري أن أثناء زيارة أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية، سامح شكري إنه "أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمصر تبادلنا الرؤى حول وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات".

وأكد، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه "يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين".

وأشار إلى أنه: يجب إعفاء المدنيين في غزة من تداعيات الحرب الإسرائيلية، وهدفنا النهائي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

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