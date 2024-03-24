الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مديرا الموساد والاستخبارات الأمريكية يغادران الدوحة بعد محادثات حول هدنة غزة

مدير الموساد، دافيد
مدير الموساد، دافيد برنياع

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن مدير الموساد، دافيد برنياع، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، غادرا الدوحة بعد محادثات حول الهدنة في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واتجه رئيس الموساد الإسرائيلي، الإثنين الماضي، إلى قطر للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات الهدنة في غزة، قائلًا: "المفاوضات مع يحيى السنوار بشكل غير مباشر، لذا علينا خفض التوقعات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وحصل الوفد الإسرائيلي المتجه إلى قطر على تفويض من المجلس الوزاري المصغر لإجراء مفاوضات عامة، وسط معلومات حول السعي لتحويل مجرى المفاوضات لتكون مع رئيس حركة حماس يحيي السنوار بشكل مباشر، بدلًا من قيادات حماس في قطر، حسب القناة الـ12 العبرية.

الموساد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الدوحة الهدنة في قطاع غزة قطاع غزة

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