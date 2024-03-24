أنباء عن عملية إطلاق نار على مستوطنين شمال غربى سلفيت بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه توجد أنباء أولية عن عملية إطلاق نار على مستوطنين في شمال غربي سلفيت بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية الليلة الماضية.

8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدًا و116 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.