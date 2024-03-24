الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشهاد أحد كوادر الهلال الأحمر الفلسطينى بمستشفى الأمل غرب خان يونس

شهيد
شهيد

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ  في الهلال الأحمر الفلسطيني بمستشفى الأمل غربي خان يونس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قصف وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل يُعرّض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

 

وتابع: وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، فإن مخزون الطعام في مستشفى الأمل لا يكفي أكثر من أسبوع وكمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا ثلاثة أيام، لافتًا إلى أن الاحتلال يواصل حصاره واستهدافه لمستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم الـ42 على التوالي.

الهلال الأحمر الفلسطيني خان يونس مستشفى الأمل فلسطين

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