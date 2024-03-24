زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها الثقيلة بكثافة تجاه شاطئ رفح جنوبى غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

عدد كبير من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وأضافت، وفقًا لتصريحات نقلتها القناة، اليوم الأحد، أن زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها الثقيلة بكثافة تجاه شاطئ رفح جنوبي غزة، لافتًة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.