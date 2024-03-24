الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها الثقيلة بكثافة تجاه شاطئ رفح جنوبى غزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

 عدد كبير من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وأضافت، وفقًا لتصريحات نقلتها القناة، اليوم الأحد، أن زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها الثقيلة بكثافة تجاه شاطئ رفح جنوبي غزة، لافتًة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

إسرائيل بيت فجار الضفة الغربية زوارق الاحتلال الحربية شاطئ رفح قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي رفح المسجد الأقصى

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى خلال المعارك فى قطاع غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو كاذبة وتتهرب من المسئولية

الرئيس السيسى: "الرجولة مش بالصوت العالى والمرأة ليها حق علينا"

الرئيس السيسى للمرأة المصرية: مستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وجودك المشرقة

الرئيس السيسى يوجّه بتوفير التمويل للمرأة بأقل الضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس السيسى يكلف بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية

القباج: من المتوقع زيادة أعداد كبار السن 3 أضعاف خلال 50 عامًا 

الرئيس السيسى يكرم عددًا من النماذج المشرفة فى يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

عاجل.. تنظيم داعش الإرهابى ينشر اللقطات الأولى لهجوم كروكوس فى موسكو (فيديو)

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟