الخميس 21 مارس 2024
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الرئيس السيسى يوجّه بتوفير التمويل للمرأة بأقل الضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال والتوسع في حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير.

 رفع مهارات المرأة فى الصناعات المطلوبة فى سوق العمل

وتابع الرئيس السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية: "التوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ما يزيد فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل".

وطالب بـ"استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال".

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الحكومة توفير التمويل للمرأة يوم المرأة المصرية

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