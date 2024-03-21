الرئيس السيسى للمرأة المصرية: مستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وجودك المشرقة

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلاء وتقدير لكل امرأة مصرية، والتي صمدت ووقفت مساندة لوطنها طوال تاريخ الوطن.

وقال، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، اليوم الخميس: "أيتها المرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوافية، خالص تقديري وتحياتي وتحيات أبناء هذا الوطن، فماضيكي حضارة سبقت التاريخ، وحضورك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وجودك المشرقة".

وتابع: "شكرًا لكم وكل عام وأنتم بخير، ودائمًا وأبدًا وبالله العظيم وبشعبها الكريم تحيا مصر.. تحيا مصر".