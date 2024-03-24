القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع 6 طائرات مُسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مُسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر وتم تدمير 5 منهاـ بحسب خبر عاجل أوردته "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق أكدت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير مُسيرة من اثنتين أطلقهما الحوثيون باتجاه البحر الأحمر ولا أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في سفن قريبة.

تدمير 5 مُسيرات بحرية وطائرة بدون طيار في مناطق الحوثيين

وأضافت وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، الأحد الماضي أنه تم تدمير 5 مُسيرات بحرية وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعًا عن النفس، لأنها تمثل تهديدًا وشيكًا للملاحة في المنطقة.