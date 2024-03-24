الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صفارات الإنذار تدوى فى مناطق جنوبى الجولان المحتل.. والاحتلال يشتبه بتسلل مُسيرة

الجولان المحتل
الجولان المحتل

أكد أحمد سنجاب، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق جنوبي الجولان المحتل والجيش الإسرائيلي يشتبه بتسلل مُسيرة.

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، الثلاثاء الماضي، إن أكثر من 100 صاروخ أطلقت منذ الصباح من لبنان على الجولان ومناطق عدة في الجليل الأعلى.

فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن دفعة الصواريخ الأخيرة التي أطلقت من لبنان لم تسفر عن إصابات.

جنوبي الجولان الجيش الإسرائيلي بيروت لبنان

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