الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: العقبات لا تؤثر فى تصميمنا على مساعدة الفلسطينيين

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أننا لدينا انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أننا نعمل بجد لضمان استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فكثير من العاملين في الأونروا بالقطاع تم قتلهم.

ولفت إلى أن الاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد، بل نعمل بناء على قيم ومبادئ، مشيرًا إلى أن العقبات لا تؤثر في تصميمنا على مساعدة الفلسطينيين.

مساعدة الفلسطينيين الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شكرى الأمين العام للأمم المتحدة

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