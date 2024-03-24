"جوتيريش" يتناول الإفطار مع عدد من اللاجئين وطالبى اللجوء السودانيين فى مصر (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديو لمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تناول الإفطار مع عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في مصر.

وأعرب جوتيريش عن تضامنه الكامل مع اللاجئين السودانيين وجميع النازحين قسرًا، مؤكدًا أن شهر رمضان هو وقت نشر قيم التراحم والسلام.

الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة: إنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونؤكد ضرورة الإفراج عن المحتجزين، مضيفًا أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة، وأي هجوم على القطاع سيزيد الأمور سوءًا للمدنيين الفلسطينيين ولشعوب المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس، تفقد معبر رفح.

ووصل جوتيريش، صباح أمس، إلى مطار العريش الدولي، بحضور رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.