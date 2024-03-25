الإثنين 25 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف بشكل مباشر مجمع الشفاء الطبى

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر مجمع الشفاء الطبي.

وأكد "جبر" أن هناك توغلًا لقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، فيما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الإثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.

وأشار إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجوب عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

إسرائيل مجمع الشفاء الطبي رفح الفلسطينية غزة خان يونس

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