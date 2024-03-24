الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بدون مواءمات.. شكري يشيد بزيارة جوتيريش لمعبر رفح ووضوح خطابه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد سامح شكري وزير الخارجية، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمعبر رفح ووضوح خطابه هناك.

شكري: الأمين العام تحدث انطلاقا من مسئولية ما يحدث ورفض العقاب الجماعي للفلسطينيين والتهجير

وتابع خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام تحدث انطلاقا من مسئولية ما يحدث ورفض العقاب الجماعي للفلسطينيين والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تشكل الأرضية للمبادئ والقيم التي تأتي في ميثاق الأمم المتحدة والتي يجب أن تحكم تصرفات المجتمع الدولي.

هذه المواقف تمثل خروجا عما يحدث في مواضع أخرى من ازدواجية المعايير

وعبر "شكري"، عن تقديره لقدرة الأمم المتحدة على وصف الأمور بأوصافها الحقيقية دون مواءمات أو محاولات للتجميل، لافتا أن هذه المواقف تمثل خروجا عما يحدث في مواضع أخرى من ازدواجية المعايير وعدم الالتزام بخط واضح وداعم للمبادئ الإنسانية.

وزير الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش معبر رفح القضية الفلسطينية

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