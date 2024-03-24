الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأمين العام للأمم المتحدة: العمليات العسكرية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولى

جوتيريش خلال مؤتمر
جوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حماية المدنيين يبدو أنها لا تشكل أهمية إذا نظرنا إلى العمليات العسكرية في غزة.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، لافتًا إلى أن حماية المدنيين من المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجب تعزيز قدرة أونروا على التزام دورها تجاه الفلسطينيين.

وتابع، سنواصل دعم الفلسطينيين مهما تعرضنا لاتهامات، خاصة وأن اتهامات إسرائيل للأمم المتحدة لا تؤثر على عملنا، مشيرًا إلى أنه يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أننا نعمل بجد لضمان توفير التمويل اللازم لوكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، منوهًا أنه لا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة بشكل فوري، مؤكدًا أنه آن الأوان لوقف إطلاق النار في القطاع.

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