الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: هناك جهود حثيثة لحل المشاكل المعقدة لـ"أونروا"

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين فى قطاع غزة.

وتابع، خلال مؤتمر صحفي من إحدى مدارس أونروا في الأردن، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات الخاصة حول ما أثير عن ضلوع موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر، ونأمل في أن تراجع الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا قرارها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك جهودًا حثيثة لحل المشاكل المعقدة لأونروا ومنها عدم توفير التمويل اللازم لها.

الأمين العام للأمم المتحدة قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

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