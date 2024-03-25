الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأمين العام للأمم المتحدة: وكالة الأونروا تعمل فى ظروف صعبة للغاية بقطاع غزة

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه من الأسف وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتمني، خلال مؤتمر صحفي من إحدى مدارس الأونروا في الأردن، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يتم اتخاذ إجراءات حثيثة فيما يتعلق من اتهام الوكالة في مشاركتها بأحداث السابع من أكتوبر، وسيتم تجهيز تقارير وتحقيقات مستقلة بالأمم المتحدة، والتي ستظهر كذب الادعاءات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن وكالة الأونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية في قطاع غزة.

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