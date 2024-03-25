هل يجوز منع الإنشاد الدينى للفتيات بحجة إن صوت المرأة عورة؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة حول لماذا يمنعوا بعض الفتيات من الإنشاد الديني بحجة إن صوت المرأة عورة؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولي"، مين اللي قال إن صوت المرأة عورة، أنتي سمعتي كده، لأ صوت المرأة ليس عورة".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.