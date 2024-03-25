الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبرزها "سر إلهي" و"صيد العقارب".. حضور قوي لقضايا المرأة بدراما المتحدة في رمضان 2024

سر الهى
سر الهى

تلقت الأعمال الدرامية المصرية التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تقدمها خلال شهر رمضان، إشادات واسعة بعد نجاحها الكبير في لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى أمام الشاشة، لمتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية، وتقديم مسلسلات متنوعة بين الدرامية والكوميدية والتاريخية.

وفي هذا السياق، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" بعضًا من الإشادات، والتي تضمنت حضور قوي لقضايا المرأة بدراما المتحدة في رمضان 2024، وأبرزها مسلسل "سر إلهي"، الذي يناقش تعرض المرأة للظلم في قضايا الميراث و"صيد العقارب" التي يناقش درو المرأة  القوية ومواجهة صراع العلائلات الكبري. 

 

قضايا المرأة بمسلسلات رمضان 

وتقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ انطلاقها بدور توعوي عظيم يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، فضلًا عن اختيارها النصوص بعناية، وتنوع موضوعاتها التي تُخاطب كل الفئات العمرية، وتعمل على التنوع في تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرحًا مختلفًا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة.

الأعمال الدرامية ا شهر رمضان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكوميدية مسلسل سر إلهي صيد العقارب

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