الإثنين 25 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: الإسلام لم يحرم عمل المرأة.. و90 سيدة تولت الحكم منذ انتشاره

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرأة في الإسلام أنصفها النص الشرعي والقرآن والسنة، وتابع "المساواة بين الرجل والمرأة أمر لا بد منه وهذه المساواة في أصل التكليف والحقوق والواجبات حتي لو اختلفت الهيئات والأدوار والمراكز القانونية والخصائص والوظائف".

 

المرأة تولت السلطنة والرئاسة والملك

وأضاف الدكتور علي جمعة،  خلال برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، إن المرأة في الإسلام سارت وراء الكفاءة ولم يحرم الإسلام في تاريخه عمل المرأة فخرجت وعملت وتولت تقريبا جميع المناصب،  تولت المرأة السلطنة والرئاسة والملك، ولما قومنا ببحث في هذا المقام وجدنا 90 امرأة تولت رئاسة الدول باختلاف أسمائها الأميرة والسلطانة والخانم والهانم والملكة، للأسف في المناهج لا يذكرون ولا واحدة، قد يذكرون شجرة الدر ولكن يوجد 90 امرأة تولت الحكم منذ انتشار الإسلام".

 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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