هل سفر المرأة دون محرم حرام شرعًا؟.. على جمعة يكشف الرأى الفقهى

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة: ليه حرام البنت التي عمرها أقل من 20 عاما، لو حصلت على منحة دراسة تسافر بدون محرم؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، إنها لا تسافر من غير محرم، ده النبي حلها لك، لما جاء له خباب بن الأرت، وقال له استعرض بنا الوادي يا رسول الله، ولينصرنى الله حتى تسير الضعينة من مكة إلى صنعاء أو إلى الحيرة في البحرين لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها".

يجوز للبنت تسافر وحدها لهذه الأسباب

وتابع: "العلماء قالوا هل الطريق هو آمن ولا فى قطاع طريق، قولنا لهم الطريق آمن بنسافر فى المطار والطيارة، قالوا يجوز للبنت تسافر وحدها".

وأوضح الدكتور علي جمعة، إنها كانت قضية أمن دولة، موضحًا لما كانت البنت تسافر واللى حوالين المدينة عاوزين يقتلوا المسلمين ولما اتكرر الأمر أكثر من مرة لما بنت تطلع يسرقوها ويخطفوها فتخرج الجنود للقتال وتحريرها فهذا هينهك الجنود، فسيدنا النبي قال هذا الحديث".