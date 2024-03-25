الإثنين 25 مارس 2024
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توك شو

هل المساواة بين الرجل والمرأة من الإسلام؟.. على جمعة يوضح

على جمعة
على جمعة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول هل المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء أمر صحيح في الدين؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، أن  هناك فرق بين المساواة والتساوي، المساواة راجعة إلى العدالة، لكن التساوي راجع للكم، فلما نكلم الأجانب بنقول لهم التساوي بيكون فى الكم، لكن ربنا أمرنا بالمساواة وهى العدالة، وليس التساوي لأنه غير حقيقي، فلا يجوز تساوى بين الشجرة والبقرة والحائط وغيره". 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق المساواة بين المرأة والرجل برنامج نور الدين العدالة

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