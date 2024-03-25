الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ليه الرجل بيأخذ أكثر من المرأة فى الميراث؟".. على جمعة يجيب

على جمعة
على جمعة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب هل يعقل إن الراجل لو مخلف ولد يأخذ الورث كله، لكن لو مخلف بنت تأخذ الثلثين والباقى لناس ثانية فى العائلة؟

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، "أنت مش عارف فى المواريث كويس، الراجل لو مات وعنده ولد واحد يأخد التركة كلها، ولو عنده جد وجده للولد هيأخدوا الثلث، وهو هياخد باقى التركة، ولو البنت هتاخد النصف، وابن عمها أو أى حد ثانى له حق فى الورث، فى مقابل عليه نفقة هذه البنت عند احتياجها لهذه النفقة".

وتابع: "الولد بيأخذ أكثر من البنت في الورث، لأنه مكلف بالمهر وبالنفقة على الأب والأم ومكلف بالنفقة على زوجته وأولاده، تكليف بيحكم عليه فى المحكمة، فعلشان كده بيأخد شيء يساعده فى هذا الترتيب".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة الورث مفتى الديار المصرية السابق برنامج نور الدين فكرة برنامج نور الدين مكلف بالمهر

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